Aliens Fireteam Elite: abbiamo provato l'ennesimo horde shooter o è qualcosa di più?

Non è ben chiaro cosa sia successo, ma di recente si è vista una improvvisa rinascita dei cosiddetti horde mode shooters, quegli sparatutto cooperativi le cui radici moderne vengono in larga parte da Left 4 Dead o dalla modalità omonima di Gears of War 2. Giochi nei quali il divertimento deriva in larga parte dalla necessità di coordinarsi in gruppo davanti a ondate continue (e spaventosamente numerose) di nemici più o meno variegati. Non è un genere dal concept particolarmente difficile da comprendere, eppure, anche con fondamenta cristalline su cui fare affidamento, non risulta affatto scontato costruire un prodotto valido, vuoi per la concorrenza ormai davvero troppo popolosa, vuoi per l'effettiva difficoltà di innovarne le basi.

Per questo, quando abbiamo avuto modo di provare Aliens Fireteam Elite, nuovo horde shooter ad opera dei Cold Iron Studios e pubblicato in Europa da Focus, eravamo a dir poco dubbiosi. Certo, il marchio Alien è indubbiamente iconico e permette di fare affidamento su molti elementi interessanti, ma non basta certo un mare di xenomorfi a rendere un titolo un capolavoro.

Beh, dopo averlo provato in compagnia... avevamo ragione ad andarci coi piedi di piombo. È presto per dare una valutazione finale, tuttavia Fireteam Elite non sembra la scintilla capace di evolvere il suo genere d'appartenenza. Neanche lontanamente.