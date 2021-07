The Witcher: Nightmare of the Wolf, teaser trailer del film anime Netflix

Netflix ha pubblicato finalmente un teaser trailer contenente la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf. L'attesissimo film anime che dovrebbe fare da prequel alle avventure di Geralt di Rivia arriverà il 23 agosto 2021, ovviamente in esclusiva su Netflix.

The Witcher: Nightmare of the Wolf parlerà di Vesemir, uno dei Witcher più longevi e famosi di tutta Kaer Morhen, la fortezza/rifugio degli strighi. I witcher sono assassini di mostri prezzolati, modificati geneticamente e addestrati a svolgere il loro compito, con ogni mezzo.

Non sono bene accetti dalla popolazione, anche per via delle loro mutazioni, ma sono sopportati per via dei loro servigi. Grazie a The Witcher: Nightmare of the Wolf scopriremo un universo di The Witcher diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere, più giovane e nel quale non sono avvenute molte delle cose che potremmo dare per scontate, come Ciri, Nilfgaard e tanti altri "attori" importanti nella serie TV o nei videogiochi.

Impareremo, però, a conoscere altre leggende di quelle terre, nuovi personaggi e vecchi amici, ma visti sotto una luce differente.

Nightmare of the Wolf è stato scritto e prodotto da Beau DeMayo e co-prodotto dalla showrunner e produttrice esecutiva di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e da Kwang Il Han di Studio Mir. Quest'ultimo è anche regista della serie.

Cosa ve ne pare? Sapete quando esce la seconda stagione di The Witcher?