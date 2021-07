The Witcher, serie Netflix: data di uscita per la seconda stagione

The Witcher, la serie Netflix basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, ha finalmente una data di uscita ufficiale per la seconda stagione: potremo seguirla in streaming a partire dal 17 dicembre 2021.

Dopo il secondo teaser trailer di The Witcher Stagione 2, lo show ha dunque visto finalmente l'annuncio della data di debutto, avvenuto nel corso della WitcherCon che si sta svolgendo proprio ora.

Come saprete, se avete visto la prima stagione di The Witcher, gli eventi che verranno raccontati nelle nuove puntate vedranno la comparsa di scenari iconici per i fan della saga, nonché di personaggi molto importanti.

La pandemia e le difficoltà a essa collegate hanno reso la lavorazione della seconda stagione dello show molto complicata, ma le riprese sono ormai terminate da tempo e dunque da qui a dicembre ci si concentrerà sulla post-produzione.

La speranza è che il grande successo degli esordi abbia spinto Netflix a investire un po' di più proprio su questo aspetto del progetto, in particolare le sequenze in CG che rappresentavano un po' il punto debole della serie.