WitcherCon: scaletta degli eventi con data e ora, anche i giochi avranno uno spazio dedicato

Il 9 luglio 2021 alle 19:00 (ora italiana) andrà in onda la diretta streaming del WitcherCon, l'evento dedicato alla saga multimediale di The Witcher. Il 10 luglio alle 03:00 (ora italiana), sarà trasmessa invece la replica. Ecco la scaletta completa indicata da Netflix e CD Projekt RED.

Prima di tutto, ci sarà spazio per la Stagione 2 di The Witcher, con un evento chiamato "Deck of Destiny" che vedrà la presenza di Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Cirilla), Mimi M. Khayisa (Fringilla Vigo), Paul Bullion (Lambert) e Lauren Schmidt Hissrich (showrunner).

CD Projekt RED parlerà poi dei videogiochi di The Witcher negli eventi "Memories from the Path: Stories Behind The Witcher Games" e "The Witcher: Beyond Video Games". Vi sarà anche un panel chiamato Geralt of T-Rivia durante il quale ci sarà una specie di quiz dedicato al mondo di The Witcher al quale parteciperanno sia la showrunner dello show Netflix che due designer di CD Projekt RED. Ci sarà poi spazio anche per una conversazione con Henry Cavill, interprete di Geralt of Rivia nella serie Netflix, durante il panel Tales from the White Wolf.

Sarà possibile seguire il WitcherCon tramite Netflix, YouTube e Twitch. CD Projekt ribadisce che non saranno annunciati nuovi giochi.