WitcherCon: CD Projekt ribadisce che non saranno annunciati nuovi giochi

CD Projekt ha ribadito che durante il WitcherCon non saranno annunciati nuovi giochi della serie. Lo ha scritto in bella vista sul sito ufficiale dell'evento, aggiornato nelle scorse ore. La speranza è che alcune delle aspettative che stanno smontate in rete vengano definitivamente smorzate, anche se sappiamo tutti che non sarà così e che molti continueranno ad attendersi la "sorpresa".

Pubblicato anche un nuovo trailer per presentare i vari contenuti dell'evento, che si svolgerà il 9 luglio e che è stato realizzato in collaborazione con Netflix.

Quindi cosa possiamo aspettarci? Ciò che dice direttamente o tra le righe il filmato, ossia interviste con sviluppatori e attori, nuovi dettagli sulla versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, probabilmente il trailer ufficiale della seconda stagione della serie Netflix, dopo tanti teaser, e tante novità a tema The Witcher, inteso come franchise, comprese magari nuove informazioni sul film Witcher: Nightmare of the Wolf.