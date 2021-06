The Witcher Stagione 2, il secondo teaser trailer è dedicato a Geralt di Rivia

Adesso che le riprese sono finite, Netflix ha avviato la macchina della comunicazione della seconda stagione di The Witcher. Questo secondo teaser trailer di The Witcher Stagione 2 è dedicato al Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill.

Nelle immagini mostrate, a dir la verità piuttosto frammentate e poco chiare, si vede lo strigo tormentato dai primi dubbi e circondato, come sempre, da un'aura di pericolo.

Tra un'immagine e l'altra si sente una voce che sussurra "sei pronto?", ma anche "salvezza" e "corri". Nella seconda parte del trailer si vede una Ciri cresciuta che dice che ha bisogno di capire, ma che è in pericolo. E poi il tutto si chiude con un urlo "No, Geralt!".

Chiaramente è difficile capire dove si andrà a parare nella seconda stagione, soprattutto per coloro che non hanno letto i libri di Andrzej Sapkowsk. Questo secondo teaser in pochi giorni potrebbe voler dire che Netflix è pronta a comunicare la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, nella speranza che questa sia molto più vicino del previsto.

Cosa ne pensate?