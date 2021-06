NEO: The World Ends With You, demo disponibile su PS4 e Nintendo Switch

La demo di NEO: The World Ends With You per PS4 e Nintendo Switch è disponibile da oggi per il download gratuito, rispettivamente da PlayStation Store e Nintendo eShop.

A poche ore dalla pubblicazione del video di gameplay finale, NEO: The World Ends With You si presenta dunque in forma giocabile sulle console Sony e Nintendo, quando manca esattamente un mese al lancio.

Come per la demo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, anche nel caso del titolo sviluppato da Square Enix sarà possibile trasportare i progressi dalla demo alla versione completa del gioco.

Immergiti nelle strade Shibuya e vivi i primi due giorni del Gioco dei Demoni. Tocca a te scoprire come si dipanerà questa storia! Metti alla prova le tue abilità psichiche mentre combatti per le strade elegantemente animate di Shibuya.

Potrai conservare i tuoi progressi nella campagna e trasferirli nel gioco completo quando acquisterai NEO: The World Ends with You sulla stessa piattaforma. Hai quello che serve per sopravvivere al Gioco dei Demoni?