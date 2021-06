Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, demo disponibile su eShop

La demo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è ora disponibile su eShop: è possibile scaricarla gratuitamente, provare l'esperienza in anteprima e conservare i progressi per trasportarli poi nel gioco completo.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, scarica la demo da eShop sul tuo Nintendo Switch

Sapevamo che la demo di Monster Hunter Stories 2 sarebbe stata disponibile a breve, visto che era già comparsa nello store giapponese e australiano, e l'annuncio ufficiale di Nintendo di qualche minuto fa ha confermato la notizia.

Come avrete senz'altro letto nel nostro provato di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, questa nuova avventura appartenente al celebre franchise di Monster Hunter ha tutte le carte in regola per fare benissimo e coinvolgere i tanti appassionati della serie con meccaniche e situazioni inedite.

Caratterizzato da una struttura RPG a turni, il gioco ci metterà nei panni del nipote i Red, un famoso Rider del passato, che accetta di aiutare una ragazza, Ena, a trasportare un prezioso uovo di Rathalos.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà disponibile a partire dal 9 luglio, solo su Nintendo Switch.