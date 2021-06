PlayStation Store, diversi giochi PS4 in offerta a meno di 6 euro

Su PlayStation Store sono attive delle promozioni che consentono, fra le altre cose, di acquistare diversi giochi PS4 anche a meno di 6 euro. Di che titoli si tratta? Vale la pena di acquistarli? Vediamo.

Come indicato nella nostra rubrica sulle offerte del PlayStation Store, è possibile portarsi a casa il controverso Anthem per appena 2,79€ anziché 69,99 laddove si disponga di un abbonamento a PlayStation Plus. Vale la pena provare l'action RPG di BioWare per pochi spiccioli? Pensiamo di sì.

Abbiamo poi un grande classico degli sconti su PS Store, ovverosia The Witcher 3: Wild Hunt, che viene via per soli 5,99€ anziché 29,99. Si tratta di un acquisto obbligato qualora non abbiate ancora sperimentato l'ambiziosa avventura firmata CD Projekt RED, basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski.

A proposito di recuperi importanti, c'è Tomb Raider: Definitive Edition a 2,99€ anziché 19,99: l'occasione perfetta per vestire i panni della nuova Lara Croft e approcciare l'ultima trilogia dedicata al personaggio da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal.

Se vi piacciono le simulazioni di guida c'è il solidissimo Assetto Corsa a 5,99€ anziché 29,99, mentre gli appassionati di soulslike avranno modo di cimentarsi con le atmosfere sci-fi di The Surge per soli 4,99€ anziché 19,99.