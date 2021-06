PS5: un video parla delle attività single player

Sony ha pubblicato un nuovo video dedicato a una delle caratteristiche uniche di PS5: le attività single player, che aiutano a gestire il tempo di gioco mostrando informazioni preziose direttamente dall'interfaccia utente della console.

Per spiegare la funzione, davvero molto comoda, Sony ha utilizzato Sackboy: Una grande avventura, che la integra in modo completo. Volete sapere quanto tempo vi richiederà svolgere una determinata azione? Vi basterà scorrere il menù apposito e non avrete problemi. Così saprete in anticipo se riuscirete a farcela nel tempo a vostra disposizione per giocare, o se avrete bisogno di un'ulteriore sessione di gioco.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 è la console di ultima generazione di Sony, disponibile in formato con disco ottico e solo digitale. Attualmente ha qualche problema di scorte, dovuta alla crisi dei semiconduttori e a una domanda esplosiva.