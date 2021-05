PlayStation Plus, giugno 2021: Star Wars: Squadrons e Virtua Fighter 5

PlayStation Plus conferma a giugno 2021 l'intenzione di offrire agli abbonati esperienze sempre piuttosto varie e di qualità. Il primo titolo aggiunto al catalogo è infatti Star Wars: Squadrons, lo sparatutto spaziale sviluppato da EA Motive su licenza ufficiale Star Wars, capace di coinvolgere i fan della saga con spettacolari dogfight anche a base multiplayer. Gli appassionati di picchiaduro a incontri non potranno inoltre che gioire di fronte al debutto di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, remaster dell'ormai storico beat 'em up a incontri targato SEGA, ricco di spessore tattico e personaggi iconici, mentre per i possessori di PS5 questo mese arriva il sorprendente Operation: Tango. Si tratta di una selezione che i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato? Stando al nostro sondaggio, in realtà no: il 42% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di giugno 2021, il 22% poco soddisfatto, per un totale pari al 64% di feedback negativi.

Star Wars: Squadrons Star Wars: Squadrons, il cockpit di una delle navicelle che potremo pilotare. Ambientato dopo la distruzione della seconda Morte Nera, Star Wars: Squadrons ci mette nei panni di due differenti personaggi che combattono su fronti opposti: da un parte Rao Highmoon dello Squadrone Vanguard della Repubblica, incaricato di difendere la Starhawk; dall'altra Case Kassandora, dello Squadrone Titan dell'Impero, che ha invece il compito di distruggere la nave. La campagna single player del gioco ci fornirà dunque differenti punti di vista, raccontando una storia che non mancherà di risvegliare ricordi nella mente degli appassionati di Star Wars, conducendoci all'interno di scenari iconici e lanciandoci quindi nel mezzo di una guerra sanguinaria, in cui non saremo che piccole pedine. Star Wars: Squadrons, un artwork illustra una furiosa battaglia nello spazio. Una volta al comando della nostra navicella, ritroveremo l'interfaccia retro-futuristica che caratterizza la celebre saga cinematografica, potremo configurare il velivolo in vari modi, assegnare l'energia a differenti sistemi a seconda delle necessità e immergerci completamente nelle atmosfere dei film mentre effettuiamo rotazioni e giri della morte per ottenere un vantaggio sull'avversario di turno. A questi contenuti si aggiunge un ricco comparto multiplayer competitivo, con due modalità principali ispirate al classico deathmatch a squadre, in cui due team composti da cinque giocatori si sfidano all'ultima eliminazione oppure partecipano a spettacolari battaglie su larga scala in cui intervengono anche numerose unità controllate dall'intelligenza artificiale.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, Akira torna in gran forma nel gioco. Realizzato in esclusiva per PlayStation 4, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown prende il classico picchiaduro a incontri targato SEGA, approdato originariamente nelle sale giochi durante il 2016, e lo sottopone a una sostanziale cura di bellezza. Il risultato è una remaster che promette grandi cose! Oltre alla grafica ridisegnata e portata in alta risoluzione, il gioco vanta infatti nuove modalità online come Torneo e Lega, tutti i contenuti single player e un roster che riprende i sedici personaggi che ben conosciamo, rendendoli più dettagliati e aggiungendo effetti visivi inediti. Parliamo insomma di un pacchetto che non mancherà di entusiasmare i fan della serie e non solo.