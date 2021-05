Sierra On-Line: Ken e Roberta Williams stanno creando un nuovo gioco misterioso

Tutti coloro che hanno qualche primavera (di troppo) sulle spalle hanno sicuramente sentito parlare di Ken e Roberta Williams. Agli albori dell'industria i due coniugi furono due delle figure più influenti del mondo dei videogiochi, essendo coloro che hanno creato le avventure grafiche e con essere uno degli studi più importanti del tempo: Sierra On-Line. Nonostante siano in pensione da tempo, lo YouTuber Space Quest Historian, specializzato nei giochi di Sierra, ha detto che Ken e Roberta Williams sono al lavoro da circa 6 mesi su un nuovo, misterioso videogioco.

Le due sono leggende sono state inattive per oltre vent'anni dopo che la loro azienda, Sierra Entertainment (conosciuta anche come Sierra On-Line, Inc.), è stata chiusa nel 2002. Senza considerare che i due avevano lasciato la loro posizione anni prima.

I Williams e Sierra sono noti per serie classiche come King's Quest, Space Quest, Police Quest, Gabriel Knight, Leisure Suit Larry e Quest for Glory. Come dicevamo, sono coloro che hanno creato il genere delle avventure grafiche (che poi ha reso grande anche LucasFilm) e per questo sono molto amati dagli appassionati.

Il sapere che sono al lavoro su di un nuovo soggetto dovrebbe, quindi, far felici tutti. Space Quest Historian si è messo in contatto con Ken Williams e lui avrebbe confermato le voci, anzi di più. Per esempio, i coniugi Williams inizieranno a cercare beta tester a luglio o agosto, dopo solo sei mesi di sviluppo. A questo punto il gioco potrebbe uscire prima della fine dell'anno, ma questo potrebbe anche essere che Ken Williams sia un po' troppo ottimista.

Al momento, infatti, i lavori sono in alto mare, tanto che cominceranno a parlare del gioco tra un mese o due. Ken Williams non vuole però sbottonarsi troppo, perché pensa che per via dell'annuncio "qualcuno mi convincerà a fare degli screenshot, una demo giocabile e... non siamo ancora pronti per questo". Ciò che ha condiviso è che il gioco è single-player e che crede in una strategia "crawl walk run", quindi il loro primo gioco è il loro primo tuffo in acqua, in quanto è descritto come "qualcosa di abbastanza semplice per iniziare". È anche descritto come "totalmente in stile Sierra", che sono sicuro che ogni fan di Sierra del passato sarà al settimo cielo nel sentirlo. Ken Williams sta programmando il gioco ed è il capo, mentre Roberta Williams dà la direzione artistica e l'ispirazione. Stanno anche lavorando con almeno un'altra persona sul progetto.