Imagine Earth, la Recensione di un simulatore planetario eco-consapevole

Oggi più che mai sappiamo quali possono essere gli effetti che inquinamento e abuso delle risorse possono avere sulla Terra: dallo scioglimento delle calotte polari a tempeste tropicali, passando per inondazioni e desertificazione. Non temete, la recensione di Imagine Earth non vuole essere una lezione di ecologia, ma proprio la consapevolezza dell'argomento rappresenta un elemento fondamentale nel gioco del team indipendente tedesco Serious Bros. Imagine Earth è un titolo che viene descritto dagli stessi sviluppatori come un simulatore di civilizzazione globale in tempo reale , praticamente un videogioco nel quale dovrete cercare di colonizzare pianeti e intere galassie, tenendo però presenti alcune rigide regole. Il nobile intento è pienamente centrato, con lo stimolo ulteriore dato dal dover contrastare delle altre compagnie che faranno in modo, fregandosene del riscaldamento globale e in barba alle emissioni, di mettervi i bastoni fra le ruote. Nel tentativo di trovare il giusto equilibrio tra ambizioni espansionistiche e intenzioni ambientaliste, percorrerete pianeta dopo pianeta la strada verso la bonifica e la colonizzazione dell'universo .

La struttura di gioco

A differenza di molti strategici in tempo reale, nei quali le strutture possono essere collocate su spazi quadrati o esagonali, qui ci troviamo di fronte a una suddivisione dei pianeti in celle triangolari. Questa inusuale mappatura costringe ad una strategia particolare che ha sì delle limitazioni per quanto riguarda i confini, potendo far collidere solo tre costruzioni alla volta, ma anche delle implicazioni profonde per quel che riguarda la gestione dello spazio a disposizione. I pianeti sono divisi per grandezza, e se ne trovano di cinque dimensioni differenti. Ognuno di essi poi può avere sulla sua superficie un buon numero di territori differenti, dal mare alle montagne, da deserti a foreste pluviali, oltre a presentare otto diversi biomi. Si va da pianeti ghiacciati a luoghi più simili alla Terra, da pianeti principalmente vulcanici ad altri quasi totalmente ricoperti da foreste.

Uno dei pianeti vulcanici

Tuttavia, se a primo acchito sembra uno strategico molto simile a tanti altri, in Imagine Earth dovrete impersonare un manager di un'azienda di colonizzazione spaziale che deve vedersela con innumerevoli imprevisti legati alle caratteristiche dei pianeti sui quali vi troverete. Il tutto sempre accompagnato da un velo di equilibrio precario diviso tra emissioni, riscaldamento globale, qualità della vita ed economia nuda e cruda. La prima cosa che sarete chiamati a fare è scegliere un punto di atterraggio per la prima capsula coloniale, l'equivalente del "Centro Città" di Age of Empires. Una volta atterrati dovrete tentare di aumentare la popolazione rendendo la loro vita quanto più piacevole possibile in un pianeta alieno, all'interno di un'area delimitata nella quale poter costruire. Avranno bisogno di cibo quindi, che voi dovrete dar loro costruendo fattorie, campi di coltivazione, barche per la raccolta di molluschi, serre e acquedotti per aumentarne la produttività. Ma non si vive di solo cibo, e ovviamente a voi e agli abitanti della colonia servirà ben presto l'energia per poter mandare avanti tutti i macchinari e le attrezzature. Ci si ritrova così a costruire strutture tecnologiche e urbane, impianti energetici o finalizzati alla produzione di cibo, ognuno con le sue caratteristiche e i suoi potenziamenti all'efficacia, ai costi di produzione o all'emissività. A questo punto avrete già capito dove va a parare il gioco: ogni edificio ha, oltre a un costo in denaro, anche un diverso impatto ambientale in quanto a emissioni, inquinamento e consumo energetico. Poiché il tasso di inquinamento avrà nel tempo ripercussioni sull'ambiente e sui malus ricevuti, è chiaro che trovare il bilanciamento tra tutti questi fattori diventi cruciale.

Interessante è la meccanica del Congresso Mondiale, una sorta di consiglio che si svolge ogni 20 minuti di gioco, nel quale tutte le compagnie presenti sul pianeta si riuniscono e votano sull'inserimento o meno di alcuni modificatori positivi o negativi, legati all'inquinamento o alle costruzioni. Ciò significa ad esempio tasse sulla produzione di carbone o riscaldamento, così come aiuti economici da parte della banca globale per specifiche categorie di costruzioni. Peccato che il Congresso Mondiale non obblighi le compagnie a rendere più riconoscibili le strutture posizionate sulla griglia planetaria. A volte ci siamo trovati a dover far orbitare diverse volte il corpo celeste per trovare una determinata costruzione, dovendo mettere in pausa il tempo per non rischiare di subire conseguenze negative.