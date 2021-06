PlayStation Store, offerte del 25 giugno 2021

Ci sono tante promozioni attive su PlayStation Store, con offerte sui nuovi giochi per PS5 e sui grandi classici per PS4: ecco le occasioni da non perdere!

Torniamo a parlare delle offerte disponibili su PlayStation Store giusto in tempo per l'arrivo della promozione Offerta del Weekend, che consente fino al 29 giugno di acquistare sei nuovi giochi per PS5, in edizione standard o deluxe, con un sconto che arriva al 33%. Non è finita qui: sono disponibili sulla piattaforma digitale Sony fino all'8 luglio anche le Offerte di metà anno, con una selezione decisamente più ampia di titoli e alcune occasioni davvero imperdibili, con svariati prodotti proposti al prezzo più basso di sempre. Abbiamo stilato la nostra tradizionale lista con gli affari migliori: buona lettura!

Returnal Returnal, una sequenza di combattimento. Senza dubbio una delle sorprese del 2021, Returnal (PS5, 59,99€ anziché 79,99) è alla prima promozione in assoluto e può essere vostro con uno sconto del 25%: un'occasione da cogliere al volo se eravate in attesa di una riduzione di prezzo per poter far vostro il third person shooter in stile roguelite sviluppato da Housemarque in esclusiva per PlayStation 5. Nei panni di Selene, un'astronauta intrappolata in un mondo alieno da cui sembra impossibile fuggire, dovremo imbracciare le armi a nostra disposizione e affrontare le temibili creature che popolano lo scenario, preparandoci a ogni game over a dover ricominciare la missione da capo ma con una serie di differenze che rendono ogni partita unica e peculiare. Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la recensione di Returnal.

Demon's Souls Demon's Souls, il protagonista alle prese con le insidie dello scenario. Prima offerta e dunque prezzo più basso di sempre anche per Demon's Souls (PS5, 59,99€ anziché 79,99), lo straordinario action RPG di From Software reinterpretato con cura e rispetto dalle mani esperte di Bluepoint Games al fine di consegnare ai possessori della nuova console Sony un'esperienza non solo impegnativa e spietata, ma anche bellissima da vedere. Il gioco offre infatti uno strepitoso mix di design e atmosfere, una direzione impeccabile e un gameplay rifinito nei suoi spigoli originali, che approfitta della fluidità dei 60 fps per darci modo di combattere in maniera ancora più precisa e reattiva i tanti, terribili mostri che troveremo lungo il cammino. Il tutto mentre una meravigliosa colonna sonora accompagna in maniera coinvolgente le nostre azioni! Tutti i miglioramenti di questa versione vengono descritti nella recensione di Demon's Souls

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man: Miles Morales, i due Spider-Man a confronto. Il fantastico tie-in targato Insomniac Games non ha davvero bisogno di presentazioni: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5 e PS4, 40,19€ anziché 59,99) è già stato protagonista di alcune promozioni in passato, ma il prezzo attuale del gioco è il più basso di sempre e vi invita con entusiasmo a procedere all'acquisto. Se c'è una cosa di cui siamo assolutamente sicuri è che non ve ne pentirete! Dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man, in questa nuova avventura vestiremo appunto i panni di Miles Morales, accompagnandolo nel difficile percorso che lo porterà a diventare un eroe, fra poteri speciali e nuovi nemici, sullo sfondo di una Manhattan visivamente inedita, coperta di neve. Questa è la recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Sackboy: Una Grande Avventura Sackboy: Una Grande Avventura, il protagonista in fuga da un grosso mostro. Prezzo più basso di sempre grazie alla promozione Offerta del Weekend anche per Sackboy: Una Grande Avventura (PS5 e PS4, 49,69€ anziché 69,99), il divertente titolo a base platform sviluppato da Sumo Digital che prende il protagonista della celebre serie LittleBigPlanet, il dolcissimo Sackboy, e lo catapulta in un'avventura inedita e coloratissima che, come è possibile leggere nella nostra recensione di Sackboy: Una Grande Avventura, abbiamo apprezzato. Alle prese con tante situazioni originali e coinvolgenti, nell'ambito di una campagna piuttosto ricca e corposa ma caratterizzata da un grado di sfida tutt'altro che impegnativo, dovremo fare in modo che il nostro buffo personaggio raggiunga di volta in volta l'uscita dei livelli, sconfiggendo nemici e finanche boss per liberare gli scenari dalla loro presenza.

Nioh Collection Nioh, William in un furioso combattimento. Sempre nell'ambito delle offerte valide solo per questo fine settimana, Nioh Collection (PS5 e PS4, 59,99€ anziché 79,99) consente di recuperare i due episodi dell'eccellente soulslike creato da Team Ninja in una versione rimasterizzata per PS5, con diversi miglioramenti tecnici ma soprattutto la straordinaria corposità di un pacchetto che include anche tutti i DLC pubblicati finora. Se peraltro possedete già uno dei due capitoli della serie, potrete optare per l'acquisto di Nioh Remastered: Complete Edition (PS5, 40,19€ anziché 59,99) oppure di Nioh 2 Remastered: Complete Edition (PS5 e PS4, 40,19€ anziché 59,99) per completare la collezione e tornare a immergervi nelle inquietanti atmosfere del Giappone feudale invaso da spiriti e demoni nel mezzo della guerra per l'unificazione del paese. Ecco la recensione di Nioh 2 The Complete Edition.

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077, uno scatto da una delle prime missioni. Passiamo quindi alla seconda promo attiva da pochi giorni su PlayStation Store, ovverosia le Offerte di Metà Anno, che promettono sconti fino al 60% su di un nutrito elenco di titoli. Fra questi spicca Cyberpunk 2077 (PS4, 49,99€ anziché 69,99) per un motivo ben preciso: l'ambizioso action RPG di CD Projekt RED ha appena fatto ritorno sulla piattaforma Sony ed è in offerta per la prima volta. Abbiamo parlato più volte dello straordinario potenziale dell'avventura futuristica di V, dell'ampiezza e delle sfaccettature di Night City, nonché delle tematiche che vengono affrontate nel corso dell'esperienza. Su PlayStation 4 il gioco non è ancora quello che sarebbe dovuto essere, ma se possedete una PS5 il discorso cambia e fra non molto dovrebbe arrivare il tanto agognato upgrade gratuito per le piattaforme next-gen. Ce lo facciamo un pensierino?

NieR Replicant ver. 1.22474487139 NieR Replicant ver. 1.22474487139, il protagonista impegnato in un furioso scontro. Altro giro, altro prezzo più basso di sempre: NieR Replicant ver. 1.22474487139 (PS4, 44,99€ anziché 59,99) non è mai stato protagonista in precedenza di una promozione, dunque l'offerta risulta particolarmente interessante per tutti quegli utenti che aspettavano l'ottimo remake di Square Enix al varco, pronti a cliccare su "acquista" al primo sconto disponibile. Al comando di un coraggioso guerriero, sullo sfondo di un futuro post-apocalittico in cui una grave piaga ha decimato la popolazione del pianeta, dovremo partire per una difficile missione: recuperare i Versi Sigillati e utilizzarli per guarire nostra sorella. Un incarico tutt'altro che semplice, che tuttavia potremo portare a termine anche grazie all'aiuto di alcuni fedeli compagni, ognuno dotato di caratteristiche e abilità peculiari. Ci è piaciuto? Scopritelo nella recensione di NieR Replicant ver. 1.22474487139

Anthem Anthem, i Javelin in azione. Piuttosto criticato al lancio, Anthem (PS4, 2,79€ anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus) è disponibile in promozione a pochi spiccioli se disponete di una sottoscrizione a PS Plus, dunque vale senz'altro la pena di provare l'action RPG targato BioWare al netto dei suoi limiti, in particolare legati a una struttura GaaS che non è mai decollata e ha lasciato molti utenti con l'amaro in bocca. Un peccato, perché l'idea di partenza era davvero interessante: un mondo alieno tutto da esplorare, colonie di umani rinchiusi in città fortificate e una divisione di soldati equipaggiati con armature ad alta tecnologia, i Javelin, incaricati di difendere i confini dall'attacco delle pericolose creature che abitano il pianeta.