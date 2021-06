Electronic Arts ha chiesto la rimozione di alcuni titoli classici dal catalogo di GOG

Electronic Arts ha chiesto la rimozione di alcuni suoi titoli classici dal catalogo di GOG. Si tratta di Ultima Underworld: The Stygian Abyss, Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds, Syndicate Plus e Syndicate Wars. I quattro giochi (tre se consideriamo che gli Ultima Underworld sono venduti insieme) non saranno più acquistabili a partire da lunedì 28 giugno 2021. Comunque sia, chiunque li abbia acquistati prima di allora, li manterrà nella sua libreria.

Electronic Arts non ha spiegato i motivi dietro a questa decisione, che francamente giunge inaspettata. Anche perché il publisher ha molti altri titoli classici in vendita su GOG, che invece non saranno toccati. Il sospetto è che durante il prossimo EA Play Live 2021 potrebbero essere fatti annunci relativi alle due serie, anche se a molti la cosa sembra strana quanto la rimozione, visto che sono congelate da anni. L'ultima volta che EA ha messo mano alla serie Ultima l'ha trasformata in un mediocre gioco mobile, mentre Syndicate divenne un FPS di discreta fattura.

Che siano in arrivo delle versioni rimasterizzate? Anche in questo caso è difficile dirlo, visto che stiamo parlando di giochi davvero molto vecchi e rimasterizzarli non avrebbe molto senso (meglio sarebbe rifarli, ma EA non ci sembra ami moltissimo la sua storia).