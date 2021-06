Shadowrun Trilogy gratis su GOG, ecco il link per il download

Shadowrun Trilogy è disponibile gratis su GOG: è possibile effettuare il download della trilogia e associarla per sempre al proprio profilo sulla piattaforma digitale di CD Projekt RED.

Shadowrun Trilogy, scarica gratis da GOG

Harebrained Schemes è stata acquisita da Paradox Interactive nel 2018, continuando a portare avanti il celebre franchise per arrivare appunto al completamento di una trilogia che ora potrete godervi senza spendere un euro.

La raccolta include in unica soluzione Shadowrun Returns, Shadowrun Returns: Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun: Hong Kong, per un'esperienza non solo solida e ricca di atmosfera, ma anche decisamente corposa e duratura.

Shadowrun Returns

Con il suo inconfondibile mix tra cyberpunk e fantasy, Shadowrun è diventato un fenomeno di culto sin dalla sua creazione, quasi 25 anni fa. Il creatore Jordan Weisman torna nel mondo di Shadowrun, modernizzando questo classico e trasformandolo in un GDR tattico a turni per giocatore singolo.

Nella vasta distesa urbana della metroplex di Seattle, la ricerca di un misterioso killer ti porterà a seguire una pista che dai più oscuri bassifondi sale fino alle mega-corporation più potenti della città. Per emergere illeso dalle ombre di Seattle dovrai muoverti con molta cautela, reclutare altri Runner e padroneggiare le potenti forze della tecnologia e della magia.

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut Shadowrun Dragonfall - Director's Cut è l'edizione stand-alone dell'acclamatissima campagna Dragonfall di Harebrained Schemes, inizialmente pubblicata come espansione per Shadowrun Returns.

Il Director's Cut aggiunge al gioco originale tanti nuovi contenuti e miglioramenti: 5 nuovissime missioni, finali alternativi, nuove musiche, un'interfaccia riprogettata, opzioni per la personalizzazione della squadra, un sistema di combattimento rinnovato e tanto altro. La versione definitiva di questa ineguagliabile esperienza GDR cyberpunk.

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition è il titolo di punta della serie di Shadowrun pubblicata da Harebrained Schemes... E include la nuovissima campagna bonus Shadows of Hong Kong, della durata di più di 6 ore! Vivi il più entusiasmante GDR della serie di Shadowrun, osannato come uno dei migliori giochi cRPG strategici del 2015!