Marvel's Guardians of the Galaxy: il multiplayer c'era ma è stato canellato

Marvel's Guardians of the Galaxy aveva una modalità multiplayer, ma è stata cancellata in corso d'opera, trasformando il gioco in un single player puro. L'informazione è mersa dal profilo LinkedIN di Simon Larouche, sviluppatore attualmente impiegato presso Guerrilla Games. Tra le sue esperienze lavorative si fa menzione proprio della modalità multiplayer di Marvel's Guardians of the Galaxy.

Naturalmente non ci sono dettagli in merito, ma è interessante sapere di come il progetto sia stato fatto virare durante lo sviluppo verso dei lidi più amichevoli per i giocatori. Il sospetto è che Square Enix sia rimasta scottata dall'accoglienza di Marvel's Avengers, andato molto peggio di quanto pianificato, e che non abbia voluto rischiare di scontentare di nuovo i suoi potenziali clienti lanciando un ulteriore live service destinato al fallimento. Da qui la scelta del single player puro senza DLC e microtransazioni. Se vogliamo è un po' quello che ha fatto Electronic Arts con Star Wars Jedi: Fallen Order, dopo le polemiche suscitate dalle microtransazioni di Star Wars Battlefront 2.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy uscirà il 26 ottobre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.