Disgaea 6: Defiance of Destiny, recensione

In questa recensione di Disgaea 6: Defiance of Destiny vi spieghiamo come mai l'ultima fatica di Nippon Ichi Software non ha fatto centro al 100% e resta qualche gradino sotto le riproposte per Switch come Disgaea 5 Complete .

Nel provato di Disgaea 6: Defiance of Destiny di qualche settimana fa, abbiamo espresso le nostre perplessità nei confronti della nuova proposta Nippon Ichi Software, che peraltro ha una storia strana: uscito in Giappone su Nintendo Switch e PlayStation 4 lo scorso gennaio, Disgaea 6: Defiance of Destiny arriva in occidente esclusivamente sulla console della grande N. Quello degli strategici a turni è un genere che si presta particolarmente bene alla portabilità, quindi eravamo anche ansiosi di mettere le mani sul nuovo capitolo di Disgaea, una serie che affonda le radici nell'era PlayStation 2 e che non vedeva una nuova uscita da ben sei anni.

Storie di zombi e dèi

Se vi state avvicinando per la prima volta a Disgaea, allora è giusto che sappiate che la narrativa non ha mai svolto un ruolo molto importante in questo franchise. C'è sempre una storyline principale che giustifica le disavventure dei protagonisti, ma spesso l'intreccio diventa così delirante che si arriva alla fine senza aver capito bene che cos'è successo e perché. Solitamente la trama assume la forma di una collezione di vignette, archi narrativi incentrati sui vari personaggi che motivano le loro azioni ed eventualmente il loro ingresso nelle forze del giocatore, mentre quest'ultimo si avvicina, missione dopo missione, al rush finale. Disgaea 6, insomma, non è né Fire Emblem né Final Fantasy Tactics: i dialoghi sono perlopiù continue gag che giocano sulle idiosincrasie dei diversi personaggi, impiegando uno humor di stampo decisamente nipponico. Dunque ha rilevanza non tanto il messaggio o il significato della storia, quanto la scrittura vera e propria che deve, in una parola, divertire.

Disgaea 6: Defiance of Destiny, un'immagine del gioco in versione Nintendo Switch.

Ecco, la storia di Zed, uno zombi che insegue il Dio della Distruzione per tutto il Netherworld col preciso obiettivo di menarlo, non è esattamente la più brillante che abbiamo vissuto in quasi vent'anni di Disgaea. Fa spesso sorridere, e alcuni personaggi, come il pomposo Misedor o l'isterico Ivar, sono davvero esilaranti, ma la maggior parte dei dialoghi manca di quel guizzo di sarcasmo e genialità che caratterizzava i precedenti episodi. I doppi sensi si sprecano e per la maggior parte del tempo la scrittura insiste sugli stessi tormentoni, gag che finiscono per stancare dopo qualche ora e che sembrano stare lì per riempire spazio e allungare il brodo.

Il protagonista, in particolare, è abbastanza stereotipato caratterialmente per essere uno zombi che si rincarna all'infinito, ma tutto sommato chi conosce l'inglese qualche risata se la farà di sicuro: il gioco, infatti, non è stato localizzato nella nostra lingua. D'altra parte chi si avvicina per la prima volta alla serie potrà contare su una storia tutta nuova, slegata dalle precedenti, eccezion fatta per qualche simpatico cammeo o easter egg.

Disgaea 6: Defiance of Destiny, un'immagine del gioco in versione Nintendo Switch.

Disgaea 6 è stato infatti pensato proprio come un punto d'inizio ideale per nuovi giocatori sotto diversi aspetti, non ultimo quello della narrativa. Forse non è un caso che Nippon Ichi sia passato completamente al 3D, abbandonando una volta per tutte gli sprite bidimensionali che si muovevano sulle mappe isometriche per abbracciare un pubblico più moderno. La scelta, inizialmente accolta con scetticismo dalla comunità degli affezionati, si è rivelata più riuscita del previsto. Ci mancherà la pixel art d'antan, ma i nuovi modelli 3D, impreziositi da un ottimo cel shading e da buone animazioni, appaiono più coerenti nel contesto artistico generale, dando il meglio di loro nelle spettacolari cinematiche che riproducono incantesimi e attacchi speciali.

Tutto il resto lascia invece a desiderare.

Eccezion fatta per qualche mappa particolarmente ispirata, gli scenari sono poveri di dettagli, ma sono soprattutto le performance a deludere. Disgaea 6 consente di scegliere tra tre diverse impostazioni grafiche: Graphics, Balanced e Performance. Dopo averle testate per diverse ore, possiamo affermare che Balanced è l'unica che abbia veramente senso di esistere: pur sporcando un po' la grafica, riesce a mantenere una fluidità che Graphics si sogna, dato che scambia la stabilità per un mediocre antialiasing. Performance, invece, non ha minimamente senso: l'immagina perde così tanta risoluzione da diventare inguardabile. In ogni caso, sappiamo per certo che Switch può fare di meglio.