Castlevania Advance Collection classificata in Corea per PC

La Castlevania Advance Collection è stata classificata in Corea del Sud in versione PC. Se vogliamo si tratta di una conferma della notizia di qualche giorno fa, sulla classificazione della stessa raccolta in Australia. Nel caso della Corea però, la pagina del rating fornisce qualche informazione in più rispetto a quella australiana.

A richiedere la classificazione è stata H2 Interactive, mentre nella descrizione si parla propriamente di una raccolta di giochi della serie Castlevania (non vengono citati i singoli titoli che la compongono). La Castlevania Advance Collection è stata classificata 12+ per la presenza di violenza leggera e di sangue.

Presumibilmente la Castlevania Advance Collection sarà composta dai capitoli della serie usciti su Game Boy Advance. Come già riportato, stiamo parlando di Castlevania: Aria of Sorrow, Castlevania: Circle of the Moon e Castlevania: Harmony of Dissonance. Si tratta di tre titoli di scuola Igarashi, quindi più vicini a Castlevania: Symphony of the Night che alle origini della serie. Finora il trittico è stato giocabile solo su Game Boy Advance, su Nintendo Wii U e tramite emulazione, ma non era mai stato oggetto di una singola raccolta.

Come sempre in questi casi, non prendete il rating come un annuncio. Del resto due enti di classificazione non perderebbero mai tempo a trollare gli utenti, quindi...