Castlevania Advance Collection classificata in Australia

L'ente di classificazione dei videogiochi australiano ha classificato la Castlevania Advance Collection, che come il titolo fa intuire dovrebbe essere una raccolta dei Castlevania usciti su Game Boy Advance.

Stiamo parlando di Castlevania: Aria of Sorrow, Castlevania: Circle of the Moon e Castlevania: Harmony of Dissonance. Si tratta di tre titoli di scuola Igarashi, quindi più vicini a Castlevania: Symphony of the Night che alle origini della serie. Finora il trittico è stato giocabile solo su Game Boy Advance, su Nintendo Wii U e tramite emulazione, ma non era mai stato oggetto di una singola raccolta.

Naturalmente la classificazione non va presa come un annuncio, anche se bisogna dire che difficilmente degli enti governativi si mettono a fare degli scherzi. Quindi, com'è avvenuto praticamente sempre in casi simili, è probabile che a breve arriverà l'annuncio.

La pagina della classificazione non contiene grossi dettagli, a parte che è stata fatta il 18 giugno 2021 e che lo sviluppatore dietro al progetto è M2. Si parla anche di un prodotto multi piattaforma, com'era facilmente intuibile.

Che dire? La Castlevania Advance Collection potrebbe rivelarsi davvero un'ottima raccolta, in mancanza di nuovi capitoli della serie. Ora non resta che una Castlevania DS Collection, che siamo tutti ansiosi di rigiocare a Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin e Order of Ecclesia.