Biomutant: l'aggiornamento 1.5 raddoppia il level cap e aggiunge nuove sfide

Experiment 101 ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Biomutant, 1.5, che raddoppia il level cap, ossia il livello massimo raggiungibile dal personaggio del giocatore, e aggiunge dei modificatori alla modalità New Game+.

La patch 1.5 per adesso è disponibile solo su Steam, con le versioni console che seguiranno a breve. Oltre alle modifiche già descritte, risolve anche diversi bug, cosa che non fa mai male.

Dopo l'installazione della patch, il level cap passa da 50 a 100, mentre la modalità New Game+ diventa più difficile ogni volta che si finisce il gioco.

Interessanti anche le novità tecniche, come l'aggiunta dell'opzione grafica per modificare il campo visivo (FOV), che tornerà molto comoda per chi possiede un monitor widescreen, e la possibilità di nascondere alcuni elementi dell'hud quando non si è in combattimento.

Per tutti i dettagli, fate riferimento alla nota di rilascio ufficiale, che è davvero molto lunga.

Biomutant è attualmente disponibile per PC, Xbox One e PS4, in attesa degli aggiornamenti ufficiali per PS5 e Xbox Series X/S. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Biomutant.