The Witcher serie Netflix: un video teaser mostra Geralt di Rivia nella Stagione 2

Netflix ha pubblicato un nuovo video teaser della seconda stagione della serie TV The Witcher, in cui possiamo vedere Geralt di Rivia in azione. Il video è molto breve, visto che dura appena undici secondi, e serve solo come assaggio in attesa del trailer ufficiale vero e proprio, che potrebbe essere mostrato in occasione della prima edizione della WitcherCon.

Attenzione, perché nei prossimi paragrafi daremo delle piccolissime anticipazioni sulla serie. Se non volete averne, non leggete oltre.

Nonostante la velocità con cui sono montate le sequenze, rallentando il filmato è possibile individuare alcuni momenti della serie, come l'allenamento di Ciri a Kaer Morhen e uno degli scheletri che decorano la base degli strighi (oppure un membro della Caccia Selvaggia?).

Dopo Ciri e Geralt, la prossima settimana dovrebbe essere il turno di Yennefer di ricevere un teaser dedicato. Staremo a vedere se sarà così.