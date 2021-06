WitcherCon annunciato da Netflix e CD Projekt Red

In chiusura del Geekend è stato annunciato il WitcherCon, un evento dedicato al franchise The Witcher a 360°, nato da una collaborazione tra Netflix, cui dobbiamo la serie TV con protagonista Henry Cavill (Geralt di Rivia), e CD Projekt Red, software house autrice della trilogia di giochi di ruolo elettronici più famosa degli ultimi anni, nonché di diversi spin-off.

Witchercon, la locandina

La Witchercon si svolgerà il 9 luglio 2021, quindi tra poco meno di un mese. Il programma ufficiale, ancora molto parziale, parla di approfondimenti sulla creazione dei videogiochi, della serie, del film di animazione (di prossima uscita), e dei gadget. Ci saranno anche dei filmati dietro le quinte ad accompagnare il tutto.

Oltre ai temi, ci saranno anche persone. Più precisamente, sarà dato spazio a chi ha dato vita ai The Witcher videoludici e televisivi, con novità e annunci relativi a entrambi. Ci saranno anche dei momenti dedicati alla cultura del continente in cui è ambientato il franchise.

Netflix e CD Projekt Red ci tengono però a specificare che non saranno annunciati nuovi giochi di The Witcher, quindi non aspettiamoci sorprese. Presto sarà svelato il programma completo (seguite il sito ufficiale per rimanere aggiornati).

La prima diretta ci sarà il 9 luglio 2021 alle ore 19:00.