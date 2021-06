Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix: trailer della serie Netflix basata su Far Cry

Durante la Netflix Geeked Week abbiamo avuto modo di vedere una piccola sequenza di Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix, una serie animata basata (anche) su Far Cry di Ubisoft, e più precisamente sul gioco Blood Dragon.

È stato spiegato che Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix è ispirato a Elseworlds, una serie di fumetti DC che fondeva in un solo mondo molteplici universi della DC. La seconda ispirazione è Captain N The Game Master, uno show animato che all'epoca non è in realtà stato particolarmente amato. Infine, anche Bootleg Universe - un insieme di fan film che reinterpretano vari franchise famosi - è una delle fonti di ispirazione.

Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix

La storia di Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix ci permette di seguire la storia di un cyborg super soldato che vuole portare a termine un'ultima rapina prima di ritirarsi. A livello visivo, sarà un mix di diversi stili grafici ispirati agli anni '90.

Infine, vi ricordiamo che sono stati mostrati anche il trailer di Arcane, basato su Laegue of Legends, e The Cuphead Show.