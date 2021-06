Splinter Cell ritorna come serie Netflix

In tanti hanno chiesto che Sam Fisher tornasse sulle scene del mondo videoludico con un nuovo Splinter Cell e Ubisoft li ha accontentati, realizzando una serie Netflix tratta dal franchise, di cui non si conosce ancora il periodo di uscita.

La serie Tom Clancy's Splinter Cell è stata presentata in occasione del Geekend di Netflix, dove purtroppo non sono stati condivisi dettagli in merito a ciò che ci aspetta. In realtà non è stato mostrato proprio niente, segno che il progetto si trova ancora nelle sue prime fasi. Quindi non sappiamo chi interpreterà Sam Fisher e tutti gli altri personaggi che abbiamo imparato ad amare nei videogiochi.

Per saperne di più non ci resta che aspettare. Nel frattempo possiamo rigiocarci i vecchi capitoli, che ancora meritano parecchio, soprattutto se si amano gli stealth game.