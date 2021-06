The Witcher serie Netflix stagione 2: una clip dall'evento Geekend

In occasione dell'evento Geekend, Netflix ha pubblicato una brevissima clip della seconda stagione della serie TV The Witcher.

Sono 12 secondi di filmato, incentrati su Ciri, come leggibile anche nel testo del Tweet. Chi ha letto i libri riconoscerà sicuramente alcuni momenti, come gli allenamenti a Kaer Morhen, ma in generale è abbastanza complicato trarre conclusioni da così poco materiale.

Probabilmente ne sapremo di più della seconda stagione di The Witcher dalla WitcherCon, evento appena annunciato che si terrà il 9 luglio 2021 e che sarà allestito in collaborazione con CD Projekt Red, lo studio di sviluppo dei videogiochi.