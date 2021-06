Castlevania: la serie TV Netflix tornerà, ecco i primi dettagli dal Geeked Week

Durante l'ultimo giorno della Geeked Week di Netflix abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli sulla nuova serie animata basata sull'universo di Castlevania. Pur vero che l'attuale saga è terminata con la quarta stagione, ci sarà spazio per altri prodotti.

Prima di proseguire, però, sappiate che per parlare della nuova serie sarà necessario fare qualche spoiler sulla 4° Stagione di Castlevania, quindi proseguite oltre l'immagine solo se non temete alcuna anticipazione!

Castlevania: non andate oltre se temete gli spoiler

Durante la chiusura della Geeked Week abbiamo avuto modo di scoprire che la nuova saga animata del franchise di Castlevania sarà ambientata nello stesso universo, ma nel futuro. Precisamente, la serie vedrà come protagonisti Richter Belmont - figlio di Trevor e Sypha - e Maria Renard, e sarà ambietato in Francia durante la Rivoluzione (1792). Le informazioni sono state condivise dall'executive producer Kevin Koilde, dal director Sam Deats e dall'assistant director Adam Deats.

Per il momento non sono state mostrate clip e non è stata indicata la data di uscita di questa nuova serie di Castlevania di Netflix. Abbiamo però visto Arcane - la serie basata su League of Legends - The Cuphead Show di Studio MDHR, ma anche Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix e pure una breve sequenza dedicata alla Stagione 2 di The Witcher.