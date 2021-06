E3 2021: il trailer ufficiale ci mostra tutti i partecipanti degli show di giugno

Siamo oramai in periodo Electronic Entertainment Experience, anche noto come E3 2021. L'ESA - ente organizzatore - ha quindi rilasciato un trailer ufficiale degli eventi di giugno, per mostrarci tutti i partecipanti più illustri degli show di questo mese. Potete vedere il filmato qui sopra.

Dopo una presentazione cinematica che raccoglie tutti i lati del gaming, dalla VR fino a PlayStation, Switch, Xbox, il mondo PC e anche quello mobile, il trailer ufficiale dell'E3 2021 ci ricorda che durante l'evento ci sarà spazio per show di Nintendo, Ubisoft, Square Enix, Take-Two Interactive, Bandai Namco, Capcom, Gearbox Entertainment, Sega, Verizon (colosso delle telecomunicazioni americano), Razer e Back 4 Blood, che avrà un proprio spazio dedicato.

E3 2021

Il trailer ufficiale ovviamente non ci mostra nuovi giochi, ma ci ricorda che l'E3 2021 sarà denso di eventi e di presentazioni da tantissimi sviluppatori ed editori. Per ora, abbiamo avuto modo di seguire la serata di apertura del Summer Game Fest, di cui vi abbiamo parlato nel nostro speciale: L'E3 inizia tra Hideo Kojima ed Elden Ring!

Infine, vi ricordiamo che potete verificare tutti i dettagli sugli eventi in arrivo nel nostro articolo: E3 2021: tutte le conferenze e gli eventi. Vi invitiamo anche a seguire con noi gli show in diretta su Twitch!