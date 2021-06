Ratchet & Clank: Rift Apart: vediamo il trailer con le citazioni della stampa

Sony ha pubblicato un nuovo, breve trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 riempiendolo di citazioni della stampa e di sequenze di gioco. Dura solo 30 secondi, ma è un ottimo modo per ricordare il consenso ricevuto dai due amatissimi personaggi. Lo trovate in testa alla notizia.

Attualmente Ratchet & Clank: Rift Apart ha un Metacritic di 88/100, con voti generalmente positivi, quindi immaginiamo che Sony non abbia faticato a trovare giudizi e citazioni da inserire nel filmato.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart dove abbiamo scritto:

Ratchet & Clank: Rift Apart è, senza mezzi termini, una grandiosa esperienza, capace di emozionare davvero chiunque grazie alla sua spettacolarità e al feeling di gioco estremamente rifinito. Siamo di fronte a valori produttivi incredibili non solo per la serie Insomniac, per un gioco sorprendentemente denso di contenuti. L'avventura base si aggira tra le 12 e 15 ore se si seguono solo gli eventi della storia principale, sale tra le 20 e 25 circa se volete completare il gioco con tutti i collezionabili e cresce ulteriormente in modalità Sfida per completare tutto al 100%. Rift Apart però può anche configurarsi come un'esperienza leggera e divertente giocata a livelli di sfida meno impegnativi. Lo scompattamento delle sfide platform dall'avventura principale e gli altri cambi di struttura o semplificazioni evidenziati servono sicuramente per creare una formula più accessibile e mainstream: questo però non è una criticità perché anzi, siamo convinti sarà una scelta che avvicinerà tanti altri giocatori al franchise, incoraggiando Insomniac Games e PlayStation a continuare le avventure di Ratchet, Clank e Rivet. Perché Rift Apart, chiaramente, è solo l'inizio.