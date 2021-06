R-Type Final 3 annunciato come espansione gratuita di R-Type Final 2

Lo sviluppatore giapponese Granzella ha annunciato R-Type Final 3: sarà un'espansione gratuita di R-Type Final 2 e arriverà verso la fine del 2021. Da quello che si è capito, quando l'espansione sarà lanciata il gioco si trasformerà completamente in R-Type Final 3, mantenendo i contenuti di entrambi i capitoli. Si tratta di una mossa strana, ma non proprio aliena alla cultura giapponese, che ci ha abituati in più occasioni ad aggiornamenti non ortodossi dei giochi.

Inoltre, stando a quanto pianificato dallo sviluppatore, a giugno o a luglio arriveranno dei nuovi livelli, mentre durante l'estate la versione PC sarà migliorata con più navi, più dati e altri livelli. R-Type Final 3 chiuderà il ciclo di aggiornamenti.

Probabilmente Granzella aveva pianificato sin dall'inizio questa mossa, che quindi non ci dice molto sul successo del gioco. Trattandosi di uno sparatutto classico dubitiamo che abbia venduto milioni di copie.

R-Type Final 3 sarà rilasciato su PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, ossia tutte le piattaforme sulle quali si può giocare R-Type Final 2. Se vi interessa avere altre informazioni, leggete la nostra recensione di R-Type Final 2.