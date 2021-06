Steam, sconti: data di inizio dei saldi esitivi 2021 indicata da Steam DB

Uno dei migliori momenti dell'anno per i videogiocatori di tutto il mondo è quando Steam dà il via ai propri saldi. Centinaia di giochi vengono messi in sconto a prezzi sempre più bassi e videogiocatori hanno l'opportunità di mettere le mani sui titoli usciti nei mesi e negli anni precedenti a prezzi estremamente vantaggiosi. Quando inizieranno i saldi estivi 2021? Secondo Steam DB, la data di inizio è fissata per il 24 giugno 2021, precisamente alle 19:00 (ora italiana).

La fonte sarebbe una email inviata ad alcuni partner che annunciava le date dei saldi estivi 2021: ovviamente le informazioni sono confidenziali, ma in qualche modo sono state condivise in anticipo da un qualche partner commerciale non meglio specificato. La data di inizio è quindi il 24 giugno 2021, mentre la data di conclusione è l'8 luglio 2021.

Questo è quanto riportato da Steam DB: ovviamente per il momento si tratta solo di un leak, non di informazioni ufficiali. Anche ammesso che le informazioni ottenute e condivise da Steam Database siano corrette, è possibile che vi sia un cambiamento nei piani di Valve, in qualsiasi momento, che obblighi il negozio online a rimandare la data di inizio e di fine.

Fino ad aggiornamenti, però, questo è quanto sappiamo. In attesa di novità ufficiali, diteci, quali giochi sperate vengano messi in sconto su Steam? Vi segnaliamo anche che la demo di Naraka Bladepoint della Steam Next Fest è popolarissima.