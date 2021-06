Metro Exodus Enhanced Edition: risoluzione maggiore su Xbox Series X, performance migliori su PS5

L'analisi di Metro Exodus Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X realizzata dagli specialisti di Digital Foundry ha mostrato un quadro di sostanziale equilibrio tra le due macchine, con la console di Microsoft che ha dei vantaggi in termini di risoluzione e quella di Sony che ha fatto registrare delle performance migliori.

In termini di risoluzione, su Xbox Series X abbiamo delle oscillazioni tra i 1512p e i 1728p, con i momenti più concitati che si spingono fino ai 1080p. Su PS5 l'oscillazione è tra i 1296p e i 1512p, con picchi molto inferiori ai 1080p quando c'è più affollamento sullo schermo.

In termini di performance, invece, PS5 riesce a mantenere più stabilmente i 60fps, anche durante i combattimenti, risultando la versione più fluida. La versione Xbox Series X è ovviamente molto fluida, ma ha dei cali di framerate più frequenti, in aree dove PS5 non ha problemi.

In termini di caricamenti, la versione Xbox Series X è risultata più veloce di quella PS5, anche se di poco. Comunque sia entrambe le versioni migliorano enormemente i tempi di caricamento delle versioni per console di vecchia generazione, nonostante i miglioramenti grafici.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Metro Exodus Enhanced Edition.