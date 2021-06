Hood Outlaws & Legends: video svela la nuova mappa gratis a tema montano

Sumo Digital ha rilasciato un nuovo video che ci mostra la nuova mappa gratis in arrivo in Hood Outlaws and Legends. Attualmente siamo nella Stagione 0 "Litha" e questa è la prima mappa gratis introdotta dagli sviluppatori. È ambientata in una location nevosa e montana, nella quale vi sono due aree connesse tramite ponti.

Questa mappa gratis è solo l'inizio del supporto di Hood Outlaws and Legends. Sono in arrivo modifiche al gameplay e miglioramenti generali, con anche una modalità co-op PvE che debutterà durante la stagione. Il prossimo personaggio sarà Eidaa e viene descritto come "un cambio di paradigma" e apparirà nella prossima stagione, ovvero la numero "Uno". Non mancheranno anche degli eventi.

Hood Outlaws and Legends è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Ecco la nostra recensione: "Hood: Outlaws & Legends è un titolo intrigante che sfrutta benissimo la leggenda di Robin Hood reinventandola in salsa dark fantasy. Artisticamente e concettualmente il titolo PvPvE di Sumo Digital è una bella realtà in un panorama che troppo spesso offre titoli dal sapore identico."

"Le problematiche però sono diverse e alcune molto frustranti. Il gioco però è stato lanciato con un annuncio degli sviluppatori i quali ascoltando il feedback dopo il periodo d Early Access miglioreranno il titolo prima di iniziare a lanciare le nuove modalità e i contenuti gratuiti del primo anno di vita. La strada è lunga e in salita, ma il futuro è ancora tutto da scrivere."