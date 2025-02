4A Games non è stato chiuso o rinominato e sta lavorando al nuovo Metro

L'annuncio di La Quimera, in cui il focus è stato messo moltissimo sul fatto che è un nuovo progetto di alcuni autori dei Metro , con tanti dei più di 100 sviluppatori da cui è composto che provengono da quell'esperienza, ha portato molti a pensare che 4A Games non esistesse più e fosse stato rinominato. Quindi si è reso necessaria la spiegazione tramite il comunicato, che afferma che non solo non è andata così, ma che lo sviluppo del nuovo Metro prosegue, così come quello di una nuova proprietà intellettuale .

Siamo ancora qua

"Facciamo le nostre congratulazioni ai nostri fratelli e sorelle ucraini di Reburn per l'annuncio di La Quimera, alcuni dei quali sono dei nostri ex colleghi," inizia il messaggio pubblicato su X, che poi prosegue: "Per chiarezza, non siamo stati rinominati o cambiati in alcun modo. Gli stessi fondatori e lo stesso cuore pulsante della serie Metro continuano a lavorare al prossimo gioco di Metro nei nostri studi in Ucraina, Malta e da remoto. Stiamo anche lavorando alla nostra nuova proprietà intellettuale come detto nel precedente aggiornamento dato dallo studio. Non vediamo l'ora di festeggiare a marzo il 15° anniversario della serie Metro con voi."

Buone notizie, quindi. Speriamo che per l'evento indicato ci siano annunci relativi alla serie Metro. Sarebbe ora che uscisse un nuovo capitolo.