La Quimera è un nuovo sparatutto sci-fi dai creatori di Metro, che cambiano nome al team

È stato annunciato un nuovo sparatutto sci-fi: La Quimera. Si tratta di un gioco ambientato in un mondo creato da Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon, presente come attore in Death Stranding) and E.J.A. Warren (sceneggiatore di CAM48). Non c'è una data di uscita, al momento.

La Quimera è in sviluppo presso Reburn, lo studio precedentemente noto come 4A Games Ukraine, mentre il marchio 4A Games, gli studi di 4A Games Malta e la serie Metro rimangono tutti di Embracer Group e della sua etichetta editoriale Plaion.

Reburn è un team di oltre 110 sviluppatori che hanno lavorato in precedenza alla serie Metro, con un bagaglio di esperienza che va da Metro Exodus a Metro: Last Light e Metro 2033, fino ai fondatori che hanno lavorato all'originale STALKER. Lo sviluppo di La Quimera è guidato da Sasha Kostiuk, che è stato designer del gameplay e della IA in Metro 2033 e Metro: Last Light.