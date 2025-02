Al via i saldi di Ubisoft su Steam, con tanti giochi scontati fino al 75%

Tra le offerte in evidenza segnaliamo Star Wars Outlaws , ora disponibile a metà prezzo per 34,99 euro per la versione standard. Stessa percentuale di sconto anche la Deluxe, la Gold e la Ultimate Edition, rispettivamente prezzate 44,99 euro, 54,99 euro e 64,99 euro. Anche Avatar: Frontiers of Pandora è in promozione e al momento è possibile acquistarlo a 23,09 euro, approfittando di uno sconto del 67%.

Altre offerte in evidenza

Proseguiamo con Anno 1800 in offerta a 5,99 euro con il 90% di sconto e The Crew Motorfest a 20,99 euro con una riduzione del 70%. Prince of Persia: The Lost Crown viene proposto a metà prezzo a 19,99 euro per la versione base e 24,99 euro per la Complete Edition che include l'espansione Mask of Darkness, mentre The Rogue Prince of Persia è sceso 14,99 euro.

La protagonista di Star Wars Outlaws

Ovviamente non potevano mancare anche degli sconti sulla serie Assassin's Creed. In particolare tutti gli ultimi episodi del franchise beneficiano di riduzioni di prezzo che vanno dal 60% all'85%. Di conseguenza, potrete aggiungere alla vostra libreria digitale Assassin's Creed Mirage a 19,99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 14,99 euro, Odyssey a 11,99 euro e Origins a 8,99 euro.

I saldi di Ubisoft su Steam proseguiranno fino al 13 marzo. Trovate l'elenco completo delle offerte attive a questo indirizzo. Vi segnaliamo che al momento sono anche disponibili i saldi di Annapurna Interactive e le demo dello Steam Next Fest di febbraio (ecco quelle da non perdere).