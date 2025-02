Google semplifica la rimozione e l'aggiornamento dei dati personali dalla Ricerca

Come cambia "RIsultati su di te"

L'aggiornamento semplifica notevolmente il processo di rimozione dei dati personali, rendendolo accessibile anche agli utenti meno esperti. In precedenza, lo strumento era nascosto nelle impostazioni dell'account Google. Ora, con pochi clic, è possibile avviare la procedura di rimozione, ricevendo notifiche sullo stato della richiesta.

Ora si può richiedere la rimozione direttamente dai risultati di ricerca incriminati

"Risultati su di te" è stato anche migliorato nella sua capacità di rilevare proattivamente informazioni personali presenti nei risultati di ricerca. Una volta registrati i propri dati sensibili, Google effettua una scansione periodica e avvisa l'utente in caso di rilevamento.

La funzione è attualmente disponibile in diversi paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito e altri. Google prevede di estendere la disponibilità in futuro. Si ricorda che, nonostante la semplificazione, la rimozione di informazioni da siti web terzi potrebbe richiedere ulteriori passaggi e non è garantita.

