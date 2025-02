Un leak svela il listino prezzi italiano di Google Pixel 9a

Google Pixel 9a: il listino prezzi italiano

Secondo quanto riportato dal leak in questione, in Italia il nuovo modello entry-level realizzato da Google avrà un prezzo di partenza pari a 549 euro per la versione da 128 GB di memoria interna, che aumenteranno a 649 euro per la versione da 256 GB di memoria interna, in base alle esigenze di ogni specifico utente. Si tratterebbe dunque di prezzi del tutto simili al listino del modello precedente, nonostante il significativo cambiamento in termini di design di Google Pixel 9a.

Google Pixel 9a

In base ai rumor, Google Pixel 9a ospiterà un display da 6,285 pollici di diagonale, alimentato dal processore Google Tensor G4, lo stesso montato sul resto della serie, con 8 GB di RAM. Un recente leak aveva mostrato anche le colorazioni del nuovo modello, che saranno rispettivamente Peony, Iris, Obsidian e Porcelain. Al suo interno troveremo una batteria da 5100 mAh di capacità, nonostante non sappiamo ancora se sarà realizzata in silicio-carbonio o meno. Miglioramenti previsti anche per il comparto fotocamere, che ospiterà un sensore principale posteriore da 48 megapixel, con un'apertura focale più ampia rispetto al modello precedente, nonostante le dimensioni contenute.