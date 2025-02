Infinity Nikki si dà un tocco spettrale con il nuovo aggiornamento, che include 4 abiti gratis

La nuova stagione di Infinity Nikki è iniziata e introduce varie novità, come è tipico per ogni free to play. Nikki e Momo - i protagonisti dell'avventura - possono esplorare una nuova area e ottenere nuovi abiti, anche in formato completamente gratuito.

Vediamo le principali novità introdotte in questa stagione, che sarà attiva fino al 25 marzo.