Infinity Nikki ha contribuito a far raggiungere quasi 1 miliardo di dollari a Papergames nel 2024

Infinity Nikki si sta dimostrando un grande successo, e insieme all'altro titolo lanciato di recente, Love and Deepspace, ha quasi fatto fare 1 miliardo di dollari in ricavi nel corso del 2024 a Papergames, tanto per avere un'idea di come stiano andando sul mercato questi giochi.

Entrambi i giochi si sono rivelati davvero dei grandi successi soprattutto in Cina, con il primo che si sta affermando anche in occidente, mentre il secondo è ancora forse non molto noto ma con ampie potenzialità di imporsi all'attenzione al di fuori del mercato asiatico, sebbene quest'ultimo sia chiaramente quello nel quale entrambi i titoli possono ottenere i massimi risultati.

Secondo quanto riferito da Forbes, il successo di questi due soli giochi ha consentito al fondatore di Papergames, Yao Runhao, di diventare praticamente miliardario con i ricavi dai titoli prodotti di recente dalla compagnia.