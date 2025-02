La demo di The First Berserker: Khazan è piaciuta molto, a giudicare da questo trailer

In attesa dell'uscita ufficiale di The First Berserker: Khazan, fissata al prossimo 27 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, questa "prova generale" sembra dunque aver sortito gli effetti sperati, dimostrando la qualità dell'action RPG e generando entusiasmo attorno a un progetto che appare decisamente solido e interessante.

Le diverse testate hanno speso parole particolarmente positive in merito al gameplay e ai controlli, nonché all'affascinante comparto artistico del gioco. Il video fa inoltre menzione delle tantissime recensioni positive comparse su Steam in concomitanza con il lancio della demo.

Il nuovo trailer pubblicato da Neople e Nexon conferma che la demo di The First Berserker: Khazan è piaciuta molto , raccogliendo i vari riconoscimenti espressi dalla stampa internazionale nei confronti dell'esperienza.

Cresce l'attesa per il lancio

Abbiamo provato The First Berserker: Khazan lo scorso settembre ed espresso sensazioni estremamente positive per quanto riguarda la precisione e la pulizia delle meccaniche, la qualità tecnica e artistica, nonché l'approccio sfrenatamente action di un'esperienza che promette grandi cose.

Non vediamo dunque l'ora di metterci nei panni del generale Khazan, il formidabile guerriero che viene ingiustamente accusato di tradimento ed esiliato sulle montagne, ma riesce a sopravvivere a queste prove estreme e torna per vendicarsi di chi ha tramato per eliminarlo.

Caratterizzato da un sistema di combattimento veloce e viscerale, che ricorda per certi versi classici come Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice, il titolo di Neople attinge a piene mani dall'immaginario dark fantasy e ci consegna una grafica in cel shading di eccellente fattura, capace di donare grande spessore ai personaggi.