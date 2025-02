Avengers: Doomsday non poteva far tornare Downey Jr. nei panni di Iron Man, sarebbe stato un grosso errore

Alcuni fan della serie si chiedono perché non rimettere in scena l'attore nei panni del suo vecchio (e certamente molto amato) personaggio. Gli sceneggiatori però ritengono però che non sarebbe affatto stata una buona idea.

Le parole dello sceneggiatore di Avengers: Doomsday

Lo sceneggiatore di Avengers: Doomsday, Stephen McFeely, dice di aver trovato "eccitante" l'idea di rimettere in scena Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino.

Iron Man

Precisamente, parlando con Collider, McFeely ha dichiarato: "Quando mi è stato detto cosa Marvel volesse fare, ho pensato che fosse piuttosto eccitante. C'è un comprensibile desiderio di riportare Robert Downey Jr. all'interno dell'universo Marvel, ma farlo nei panni di Tony Stark significherebbe tradire quello che per me è stato un finale molto bello in Endgame. Ci sono state un po' di contrattazioni dietro le quinte e alla fine questo è quello che si è deciso di fare [ndr, far vestire a Downey Jr. i panni di Doom]: quindi ero molto eccitato di provare a far nascere questo progetto".

Chiaramente per Marvel Avengers: Doomsday sarà una importante fonte di guadagni, ma perlomeno gli incassi di Captain America: Brave New World stanno superando le aspettative.

Ricordiamo comunque che Robert Downey Jr. ha imposto alcune condizioni per ritornare da Marvel, oltre ai molti soldi che guadagnerà.