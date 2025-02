Gli incassi di Captain America: Brave New World stanno superando le aspettative

Gli incassi di Captain America: Brave New World si avvicinano a quota 300 milioni di dollari a livello internazionale, superando le aspettative pur al netto di un drastico calo del 68% durante il secondo fine settimana.

Stando a quanto riportato da Deadline, la pellicola con Anthony Mackie e Harrison Ford è costata 180 milioni di dollari, ma per raggiungere il pareggio rispetto alle spese totali dovrebbe incassare circa 425 milioni.

Un obiettivo non semplicissimo da raggiungere, appunto alla luce del vistoso calo avvenuto nel secondo fine settimana di proiezione, che appare molto simile a quanto accaduto in precedenza con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che non è stato in grado di coprire i costi.

Andando nello specifico, Captain America: Brave New World ha incassato circa 100 milioni di dollari negli USA nel primo weekend, scesi però a poco più di 28 milioni nel secondo. Globalmente il film ha totalizzato circa 289 milioni di dollari.

"Questa è la nuova normalità per i film Marvel", ha spiegato l'analista Paul Dergarabedian ai microfoni di Variety. "Non si può negare che queste pellicole abbiano un certo appeal, ma un calo del 68% nel secondo fine settimana riflette un minore entusiasmo del pubblico rispetto a quanto ci si aspetterebbe."