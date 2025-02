Gli sviluppatori di The Witcher 4 spiegano i retroscena del trailer cinematografico del gioco

Il nuovo capitolo della serie è incentrato su Ciri , che avrà infine un ruolo da protagonista come elemento centrale del nuovo arco narrativo, il quale è comunque collegato alla trilogia precedente in termini di ambientazione, lore e personaggi.

La nuova Ciri

Il fatto di passare a Ciri come personaggio principale, d'altra parte, è giustificato anche dall'andamento degli eventi al termine di The Witcher 3, e la cosa è messa in continuità anche con la narrazione della storia attraverso i libri di riferimento.

Ciri è un personaggio sfaccettato, che ha avuto una storia difficile e ha attraversato molti momenti problematici. Questo ha contribuito a creare in lei una forte bussola morale, che l'ha resa un personaggio forte e volitivo, sebbene comunque ancora in formazione e alle prese con scelte difficili.

Questa sua forte emotività si rispecchia nelle sue azioni, e qualcosa di questo è visibile anche nel trailer in questione. Oltre agli interventi degli sviluppatori e alle scene del trailer cinematografico di The Witcher 4 che abbiamo visto ai The Game Awards 2024, possiamo vedere anche alcuni momenti delle riprese in motion capture effettuate per costruire i modelli 3D dei personaggi e altri elementi interessanti.

Nel frattempo, il doppiatore di Geralt in The Witcher 4 ha riconfermato la presenza del personaggio nel gioco.