Quante ore dura Monster Hunter Wilds? Vediamo svariati esempi da chi lo ha completato

Vi forniamo quindi un po' di numeri utili per aiutarvi.

Monster Hunter Wilds arriverà tra un paio di giorni e gli utenti di tutto il mondo si stanno preparando per una nuova avventura a base di cacce di gruppo (anche offline, grazie ai PNG). Chiaramente per molti però è importante anche farsi un'idea di quanto tempo potrebbe richiede il GDR, visto che arriveranno altri giochi nei prossimi mesi ed è necessario fare due conti.

Quante ore dura Monster Hunter Wilds secondo la nostra recensione

Come vi spieghiamo nella nostra recensione di Monster Hunter Wilds, "per un giocatore esperto, poco propenso a passare ore a smanettare tra le missioni di basso rango o nel campo di allenamento, è facilmente possibile finire i contenuti della storia principale in meno di una quindicina di ore."

Viene aggiunto poi che "Le missioni high rank, che arrivano dopo la campagna iniziale, infatti, hanno una narrativa, occupano tranquillamente almeno 20/25 ore extra, e sono intervallate di secondarie che pian piano introducono una notevole varietà di sistemi di progressione." Si conclude con "noi abbiamo giocato per più di 30 ore aggiuntive dopo aver sbloccato tutto lo sbloccabile e non ci siamo minimamente stancati".

Ovviamente però queste sono le impressioni di una sola persona. Se preferite altri dati, IGN USA ha condiviso quelli delle cinque persone che hanno completato l'avventura in anteprima. I dati sono i seguenti: