Il cosplay di Chun-Li da Desiluted potrebbe è quasi meglio dell'originale

Mentre Street Fighter prosegue il percorso della serie videoludica, l'iconografia classica resta ben stabilmente fissata nella memoria collettiva e questo risulta evidente anche in questo nuovo cosplay di Chun-Li, da parte di Desiluted, che sembra riprendere il modello di Street Fighter 2 e si presenta quasi più affascinante dell'originale.

La combattente in questione è un pezzo di storia dei videogiochi, che si è saputa comunque rinnovare di capitolo in capitolo sempre in nuove maniere, risultando comunque sempre al passo. In Street Fighter 6 si presenta più in forma che mai e caratterizzata peraltro da nuovi costumi e aspetti che ne hanno alquanto svecchiato l'immagine classica.

Tuttavia, la cosplayer in questione ha scelto la mise più classica di Chun-Li, derivante direttamente dalla tradizione di Street Fighter 2, con l'iconico abito cinese con gli spacchi laterali che è, in effetti, uno dei più gettonati dalle modelle che replicano il personaggio in questione.