Il cosplay di Mai Shiranui di miss.warmj rappresenta fedelmente la lottatrice di Street Fighter 6 e Fatal Fury

Mai Shiranui, storico personaggio della serie Fatal Fury e The King of Fighters, pochi giorni è approdata in Street Fighter 6 unendosi al già ampio e variegato roster del picchiaduro di Capcom. Per festeggiare questo crossover miss.warmj propone un ottimo cosplay di Mai Shiranui, che possiamo ammirare negli scatti qui sotto.

Apparsa per la prima volta in Fatal Fury 2 del 1992, Mai Shiranui è diventata una figura costante nelle serie The King of Fighters e Fatal Fury di SNK, oltre ad essere uno dei personaggi più emblematici dei giochi di combattimento. È un'esuberante kunoichi giapponese nota per il suo stile di combattimento che utilizza un ventaglio infuocato. Ha fatto apparizioni in altri titoli del genere come Dead or Alive e, per l'appunto, Street Fighter.