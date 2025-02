Il cosplay di Reze da Desiluted è una splendida interpretazione dell'enigmatica ragazza di Chainsaw Man

Chainsaw Man continua ad essere uno dei manga più seguiti nel mondo, e la cosa viene confermata regolarmente dalla quantità di reinterpretazioni proposte dai fan, come dimostra questo ottimo cosplay di Reze da parte di Desiluted, che ripropone in maniera perfetta l'enigmatica ragazza presente nell'arco a lei dedicato di Chainsaw Man.

Evitando eventuali spoiler per chi non fosse arrivato a conoscere il soggetto in questione, possiamo dire che Reze è comunque un personaggio che è rimasto fortemente impresso in quasi tutti i fan di Chainsaw Man: nonostante la sua natura fortemente ambigua, si tratta infatti di una ragazza decisamente affascinante, con diverse sfaccettature.

Nel cosplay di Desiluted, Reze viene perfettamente riprodotta in uno dei suoi abiti casual e nella sua forma umana standard, in quella che potrebbe essere una sua versione in carne e ossa decisamente convincente.