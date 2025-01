Il cosplay di Yoru/Asa Mitaka da Miruqi è davvero simile all'originale di Chainsaw Man

Diamo un'occhiata a un'altra interessante reinterpretazione sui personaggi di Chainsaw Man, in questo caso con questo splendido cosplay di Yoru/Asa Mitaka da parte dell'ottima Miruqi, che riesce a riprodurre in maniera notevolmente fedele all'originale il diavolo in questione, con qualcosa del suo umano ospitante.

Il soggetto scelto è Asa Mitaka ma con Yoru che evidentemente ha preso il sopravvento, come dimostrano le cicatrici sul volto della ragazza e i particolari occhi demoniaci, tipici della serie. Come accade nel manga, tuttavia, Asa e Yoru sono due personaggi talmente vicini da risultare praticamente due facce della stessa persona, o quasi.

Asa è apparentemente una normalmente studentessa dall'aspetto quasi dimesso, che ospita però il diavolo della guerra Yoru, uno degli esseri più temibili presenti nell'universo di Chainsaw Man, membro dei Quattro Cavalieri.