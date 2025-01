Hyper Light Breaker è un roguelike promettente, ma che richiede un po' di lavoro in più

Dopo Hyper Light Drifter e Solar Ash, Heart Machine torna con un gioco che somiglia esteticamente, ma è completamente diverso nel gameplay dai precedenti, pur avendo mantenuto alcuni punti di contatto. Questa volta ha scelto la strada del roguelike per espandere il suo universo narrativo, puntando su di una formula fatta di mondi generati proceduralmente, personaggi da costruire e combattimenti di massa. Siamo nell'Overgrowth, un luogo in preda al caos in cui alcune forze oscure tramano nell'ombra. Il nostro compito è quello di sconfiggere i Coronati, i luogotenenti che proteggono il Re degli abissi, che altri non è che il nostro obiettivo finale. Ce la faremo?

In effetti è un po' vuota, ma considerando l'accesso anticipato, ci può stare . Immaginiamo (più che altro lo speriamo) che i vari aggiornamenti introdurranno anche dei personaggi non giocanti più interessanti con cui parlare, perché per adesso i dialoghi sono basilari ed esplorano ben poco dei temi dell'avventura. Comunque sia, dopo essersi preparati, bisogna recarsi su di una piattaforma posta al limite della città, che ci permette di accedere alla mappa generata proceduralmente per il ciclo attuale. Ogni ciclo prevede un certo numero di tentativi per essere concluso, pena il riavvio, con relativa generazione di una nuova mappa.

L'area hub è ancora poco sviluppata. Si tratta di un piccolo spazio urbano in cui ci sono dei personaggi con cui scambiare qualche parola e dei negozi da cui acquistare e vendere equipaggiamento e altri oggetti. Mancano ancora molte cose e alcune funzioni vengono indicate chiaramente come work in progress.

Ci viene anche permesso di provare alcune meccaniche fondamentali, ma non aspettatevi miracoli, visto che i primi minuti sul campo sono comunque brutali. Sappiamo di poter attaccare in mischia e troviamo subito una pistola ma nascosta su di un cadavere posizionato strategicamente per essere individuato con grande facilità, ma contro i nemici veri e propri duriamo davvero poco. Niente di male. È tempo di visitare quella che sarà la nostra base da qui in poi.

Il gameplay parte con un breve tutorial che ci dà una vaga idea di quello che dobbiamo fate e ci introduce al gioco. Come capita per molti giochi d'azione, l'onboarding vero e proprio avviene più con i primi minuti di gameplay che con le spiegazioni testuali che ci vengono fornite, che servono più che altro a illustrarci tutti i sistemi presenti, in particolare quelli più peculiari come l'hoverboard e l'aliante , indispensabili per esplorare a fondo le mappe.

Di nuovo in campo

L'esplorazione è abbastanza elementare: ci sono delle icone che indicano i punti di interesse, su cui possiamo piazzare degli indicatori per farli apparire sulla bussola, così da seguirli con più facilità. In giro non si trovano grandi sorprese e a contare è soprattutto l'ordine con cui si visitano i vari luoghi indicati, dove si possono trovare oggetti utili come chiavi o riserve d'energia, o pezzi d'equipaggiamento da usare in combattimento, essenziali se si vuole sopravvivere.

I mondi di Hyper Light Breaker non sono grandissimi, ma sono comunque affascinanti

Il sistema di gioco, da questo punto di vista, favorisce un certo ricambio, visto che ogni oggetto ha una sua durevolezza. In realtà durante un singolo tentativo è possibile usarli senza limitazioni, ma dopo ogni morte perdono un punto resistenza, fino a rompersi nel giro di qualche tentativo.

I mondi generati non sono grandissimi e, sfruttando l'hoverboard e l'aliante di cui disponiamo di default, ci vuole davvero poco per percorrerli da una parte all'altra. In questo modo non ci si sente particolarmente penalizzati in caso ci manchi qualcosa per aprire una struttura o affrontare un nemico, perché il tempo perso per tornare indietro e dirigersi da un'altra parte è davvero ridotto. A dirla tutta gli spostamenti con l'hoverboard sono tra i momenti migliori dell'esperienza, tra salti acrobatici, corse sul pelo dell'acqua e irruzioni improvvise in mezzo a gruppi di nemici.

Per ora ci sono solo tre boss

Parlando proprio di questi ultimi, il sistema di combattimento è pensato per gestire scontri contro più avversari contemporaneamente, quindi è molto veloce e basato su un mix di schivate e colpi in mischia o dalla distanza. Gli sviluppatori hanno aggiunto anche le parry, che però ci sono sembrate davvero superflue, considerando che per la maggior parte del tempo si viene attaccati da più direzioni e non si ha molto tempo mettersi a respingere i singoli attacchi, lì dove conviene molto di più gestire gli avversari in modo tale da crearsi delle posizioni di vantaggio. Con i boss le cose cambiano un po', ma nemmeno troppo. Volendo in queste occasioni si possono elaborare delle strategie di combattimento più complesse, ma considerate che per ora ce ne sono soltanto tre, quindi parliamo di situazioni anomale rispetto al resto del gioco, che è fatto più di scontri di massa contro nemici generici.